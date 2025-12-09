¡Atención! Así se repartirán los cupos a Libertadores y Sudamericana en el fútbol boliviano

Klaus Von Landwust, encargado de la dirección de competiciones del fútbol boliviano, explicó en exclusiva a Red Uno de Bolivia cómo será la repartición de premios tanto en el torneo todos contra todos como en la Copa Bolivia, que ya ingresan a su recta final.

“El título de campeón es para el equipo que se ubique en la primera posición de la tabla de posiciones de la Liga de la División Profesional y, en el caso de que haya empates en puntos entre dos equipos, habrá que definirlo en un partido extra”, afirmó Von Landwust.

Sobre los cupos internacionales, detalló:

“La Liga de la División Profesional reparte Bolivia 1 Copa Libertadores al campeón, Bolivia 2 Copa Libertadores al segundo lugar, el tercer lugar sería Bolivia 4 Copa Libertadores y del cuarto al sexto a Copa Sudamericana. En el caso de la Copa Bolivia, el campeón obtiene Bolivia 3 en Copa Libertadores y el subcampeón irá a la Copa Sudamericana. En el hipotético caso de que uno de los clasificados a Bolivia 2 o Bolivia 4 de Copa Libertadores mejore su premio en la Copa Bolivia, automáticamente toma el premio de mayor importancia y todo lo demás se distribuye en la tabla general de posiciones. En el caso de que algún equipo repita premio a torneo internacional, toma el premio de mayor importancia y lo demás se define en la tabla de posiciones de la Liga de la División Profesional. La clasificación está casada con el monto que viene distribuido y repartido por Conmebol para los clasificados a torneos internacionales”.

Sobre los empates en la punta, Von Landwust agregó:

“En caso de que los equipos que están en la punta empaten, como Bolívar y Always Ready, cada uno propone un escenario; si no se ponen de acuerdo, habría que sortear entre los dos escenarios propuestos por ambos clubes”.

Finalmente, confirmó que “el calendario del fútbol boliviano se alargará hasta el 22 de diciembre y se espera que todo concluya dentro de la normalidad. La Copa Bolivia enfrentará a The Strongest contra Nacional Potosí y a Blooming frente a Bolívar en partidos de ida y vuelta, existiendo la diferencia de gol; los ganadores, de acuerdo al reglamento, se enfrentarán nuevamente en partidos de ida y vuelta para dirimir quién es el campeón de la Copa Bolivia y obtiene Bolivia 3 de la Copa Libertadores”.

Mira la programación en Red Uno Play