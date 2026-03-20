Impactante lesión: jugador brasileño sufre fractura y enmudece al fútbol

El incidente ocurrió en el segundo tiempo del encuentro disputado en Porto Alegre, cuando Marlon disputó un balón con Caíque Gonçalves y su pie quedó atrapado en el césped, provocando una fractura visible en el tobillo derecho. La escena generó impacto inmediato entre jugadores y aficionados, con gestos de angustia tanto dentro como fuera del campo.

El club confirmó horas después el diagnóstico:

“El Grêmio informa que al lateral izquierdo Marlon se le ha diagnosticado una fractura en el tobillo derecho y será intervenido quirúrgicamente”. La operación se realizará en un hospital de Porto Alegre y el tiempo estimado de recuperación es de al menos cinco meses.

Debido a la gravedad de la lesión, el partido fue detenido durante varios minutos mientras el cuerpo médico atendía al jugador, quien fue retirado en ambulancia. Desde el Vitória también enviaron un mensaje de apoyo:

“El fútbol es competición, pero sobre todo respeto y cuidado. Estamos contigo, Marlon”.

Tras el encuentro, el entrenador del Grêmio, Luís Castro, expresó su preocupación: “Antes que cualquier profesional, hay un ser humano. El problema no es el tiempo sin Marlon, lo esperaremos. El problema es ver cómo una lesión le quita a alguien lo que más ama”.

En lo deportivo, el triunfo por 2-0 del Grêmio, con goles de Amuzu y un autogol de Camutanga, quedó en segundo plano. El foco de la jornada pasó al estado de salud del futbolista y a las múltiples muestras de apoyo que recibió desde distintos sectores.

Marlon, de 28 años, cuenta con trayectoria en clubes como Criciúma, Fluminense y equipos del exterior, antes de llegar a Grêmio, donde se había consolidado como una pieza importante del plantel. Ahora, inicia un largo proceso de recuperación con el respaldo de su equipo y del fútbol brasileño.

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