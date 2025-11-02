¡Terrible lesión! Futbolista argentino se fractura el rostro en pleno partido

La noche en Liniers terminó con preocupación para Vélez Sarsfield. Durante el encuentro frente a Talleres, el defensor Lisandro Magallán sufrió un violento golpe en el rostro tras disputar una pelota aérea con el brasileño Rick, que lo dejó tendido en el campo y obligó a su inmediata atención médica.

El zaguero fue trasladado al hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, donde los estudios determinaron una fractura del arco cigomático. Según el parte médico difundido por el club, permanecerá bajo observación durante 24 horas y en los próximos días se definirá el tratamiento más adecuado.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador del conjunto velezano, reconoció su inquietud por la situación del jugador y por las posibles consecuencias de esta baja en la recta final del torneo. A pesar de que el equipo ya aseguró su pase a los octavos del Torneo Clausura, el rendimiento y las lesiones comienzan a generar dudas de cara al cierre de la fase de grupos.

En su reemplazo ingresó el juvenil Thiago Silvero, mientras que el técnico también espera por la recuperación de Emanuel Mammana, quien continúa en proceso de rehabilitación por un esguince de tobillo.

