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Economía

YPFB anuncia que comienza la indemnización por daños a vehículos

Esta semana arranca el pago para 2.687 beneficiarios que ya completaron su trámite de reclamo. A través de WhatsApp, YPFB ha procesado más de 11.000 solicitudes de dueños de vehículos afectados.

Red Uno de Bolivia

20/03/2026 15:48

Motocicletas dañas por la calidad de la gasolina. Foto Red Uno

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Yussef Akly, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó que está iniciando el pago de la compensación a las personas afectadas por la calidad del combustible y que en las siguientes horas se emitirá un comunicado indicando la cantidad de beneficiados.

“En relación al parámetro está sujeto mucho a como se clasifica el daño, estamos seguros que es una compensación justa en relación a la situación que pudo haberse presentado. Está muy sujeto a todos los respaldos que puedan presentar”, indicó Akly.

Agregó que esta semana inicia el pago de la compensación a 2.687 usuarios que habían concluido el reclamo por daños a sus motorizados por la calidad de los combustibles.

De acuerdo con YPFB, el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), ha recibido 11.000 reclamos de usuarios.

YPFB lanzó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma digital basada en WhatsApp para gestionar compensaciones por daños en vehículos causados por gasolina desestabilizada. El sistema permite reportar, evaluar y pagar daños leves a graves mediante firma electrónica y validación bancaria directa.


 

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