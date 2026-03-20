Sudamérica recibe el Equinoccio: El otoño ya se siente en Bolivia

Exactamente a las 10:33 de esta mañana, el centro del disco solar cruzó el ecuador celeste, marcando oficialmente el inicio del Equinoccio de Otoño en el hemisferio sur. Para Bolivia, este fenómeno astronómico no solo significa el fin del verano, sino el inicio de una transición climática que ya empieza a pintar de ocre los valles y a enfriar las noches en el Altiplano.

¿Qué está pasando en el cielo?

Durante el equinoccio, el eje de la Tierra no está inclinado ni hacia el Sol ni alejándose de él. Esto produce un equilibrio perfecto que se traduce en:

Igualdad de tiempo: El día y la noche tienen prácticamente la misma duración (12 horas cada uno).

Alineación solar: El Sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste.

Cambio de luz: La intensidad solar disminuye gradualmente, preparando la naturaleza para el invierno.

Durante el equinoccio los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el ecuador generando un equilibrio temporal de luz y oscuridad (El Sol de México)

Clima y expectativas en el país

Desde el punto de vista técnico, el equinoccio representa el punto en el que el eje de la Tierra no se inclina ni hacia el Sol ni en sentido contrario. Para los habitantes de las ciudades del eje central y el resto de los departamentos, esto se traduce en una salida del sol exactamente por el Este y una puesta por el Oeste. A partir de esta fecha, los días comenzarán a acortarse de forma progresiva mientras las noches se hacen más largas, un ciclo que continuará hasta el solsticio de invierno en el mes de junio.

En cuanto al impacto en el territorio boliviano, el inicio del otoño trae consigo una modificación en los patrones de radiación solar. En las zonas altas como La Paz, Oruro y Potosí, se espera que la sensación térmica empiece a disminuir, especialmente durante las madrugadas. Por su parte, en las regiones de los llanos y el chaco, la llegada de esta estación suele coincidir con la incursión de los primeros frentes fríos o "surazos", que moderan las altas temperaturas registradas durante los meses anteriores.

La naturaleza también comienza a mostrar señales de este cambio estacional con la variación en el follaje de los árboles y la maduración de cultivos específicos de la época. Este periodo de moderación climática es fundamental para los ciclos agrícolas del país, permitiendo que la tierra entre en una fase de reposo y preparación tras las intensas lluvias y el calor del periodo estival que concluye hoy.

En los mercados populares de Cochabamba y Santa Cruz, la llegada del otoño ya se nota con la aparición de frutas de temporada como el membrillo y la mandarina, recordándonos que el ciclo de la vida sigue su curso natural bajo el sol.

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