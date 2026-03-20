Presidente del BCB declara como testigo por avión siniestrado en El Alto que transportaba billetes

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, se presentó este viernes ante la Fiscalía de El Alto en calidad de testigo, en el marco de la investigación por el avión siniestrado que trasladaba billetes.

La autoridad evitó brindar declaraciones a la prensa a su ingreso, señalando que lo haría tras concluir su comparecencia.

Fiscalía investiga destrucción de bienes del Estado

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, precisó que la citación se realiza para recabar información relevante dentro del proceso investigativo.

“Se investiga la presunta destrucción de bienes del Estado. La citación es en calidad de testigo (…) la investigación aborda el traslado de valores, la destrucción de los mismos, la cantidad que había dentro del avión y las autorizaciones sobre la quema de los billetes”, informó.

No descartan convocar a la FAB

La autoridad fiscal indicó que la investigación podría ampliarse e incluir a personal de la Fuerza Aérea Boliviana, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro.

El hecho dejó más de 20 fallecidos y decenas de heridos, generando cuestionamientos sobre los protocolos de transporte de valores.

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