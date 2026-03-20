Naabol restringe vuelos y operará solo rutas internacionales durante elecciones

Según el comunicado oficial, entre las 00:00 y las 24:00 del día de votación solo estarán habilitados los vuelos internacionales, de llegada y salida, en los aeropuertos internacionales de Viru Viru en Santa Cruz, Jorge Wilstermann de Cochabamba y el aeropuerto de El Alto.
20/03/2026 12:00
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La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que durante la jornada de elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo aplicará restricciones en las operaciones aéreas, limitando los vuelos únicamente a rutas internacionales.
La medida se ejecuta en cumplimiento de la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0510/2025 emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en todo el país.
Asimismo, se estableció que únicamente el transporte autorizado podrá trasladar pasajeros desde y hacia estas terminales aéreas durante la jornada electoral, en el marco de las restricciones vigentes.
Naabol señaló que estas medidas buscan contribuir a un proceso electoral seguro, ordenado y eficiente, en cumplimiento de la normativa vigente.
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