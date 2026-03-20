Naabol restringe vuelos y operará solo rutas internacionales durante elecciones

La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que durante la jornada de elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo aplicará restricciones en las operaciones aéreas, limitando los vuelos únicamente a rutas internacionales.

La medida se ejecuta en cumplimiento de la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0510/2025 emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en todo el país.

Según el comunicado oficial, entre las 00:00 y las 24:00 del día de votación solo estarán habilitados los vuelos internacionales, de llegada y salida, en los aeropuertos internacionales de Viru Viru en Santa Cruz, Jorge Wilstermann de Cochabamba y el aeropuerto de El Alto en La Paz.

El comunicado de Naabol

Asimismo, se estableció que únicamente el transporte autorizado podrá trasladar pasajeros desde y hacia estas terminales aéreas durante la jornada electoral, en el marco de las restricciones vigentes.

La entidad recomendó a los viajeros internacionales portar su pasaporte y boleto aéreo para facilitar su circulación ante los controles dispuestos.

Naabol señaló que estas medidas buscan contribuir a un proceso electoral seguro, ordenado y eficiente, en cumplimiento de la normativa vigente.



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