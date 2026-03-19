Si tu carnet de identidad está vencido hasta esta fecha, aún podrás votar en las elecciones

A pocos días de que se realicen las Elecciones Subnacionales en todo el país, una de las dudas más frecuentes entre los votantes ha sido despejada por las autoridades electorales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que, si bien la cédula de identidad es el único documento permitido para el sufragio, existen excepciones importantes para aquellos ciudadanos que no lograron renovar su carnet a tiempo debido a las filas o la proximidad de la fecha.

La normativa vigente establece una flexibilidad técnica para garantizar el derecho al voto de la población. En este sentido, se permitirá el uso de documentos vencidos siempre y cuando la fecha de caducidad sea posterior al 22 de marzo de 2025. Esto significa que cualquier cédula que haya expirado dentro del último año será aceptada sin inconvenientes por los jurados de mesa durante la jornada electoral.

Para este proceso democrático, el padrón electoral registra un total de 7.429.516 ciudadanos habilitados en todo el territorio nacional. Las autoridades recomiendan a la población revisar con anticipación la fecha de vencimiento en su documento para evitar confusiones, recordando que si el vencimiento ocurrió antes del 22 de marzo de 2025, el ciudadano no podrá ejercer su derecho al voto.

Esta medida busca reducir el ausentismo y facilitar la participación en una elección clave donde se definirán las autoridades departamentales y municipales. Con la cuenta regresiva en marcha, la consigna de las autoridades es clara: un documento vencido recientemente no debe ser un impedimento para que el ciudadano acuda a las urnas este domingo.

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