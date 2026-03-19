La OEA despliega misión de observación para elecciones regionales del domingo en Bolivia

La misión está encabezada por la exministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica Cindy Quesada e integrada por 25 especialistas y observadores de 14 nacionalidades, informó la OEA en un comunicado.
19/03/2026 10:08
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició el despliegue de su Misión de Observación Electoral (MOE) en Bolivia para las elecciones regionales del próximo domingo, cuando los bolivianos votarán para elegir a nueve gobernadores y 335 alcaldes.
El equipo realizará tareas de observación directa y celebrará reuniones con autoridades de Gobierno, órganos electorales, candidatos, representantes de la sociedad civil y del ámbito académico, con el objetivo de recoger distintas visiones sobre el proceso, agregó la fuente.
La OEA afirmó que la misión también evaluará aspectos clave como la organización del proceso, el uso de tecnología, la justicia electoral, el financiamiento de campañas y la participación política.
Tras los comicios, la delegación presentará un informe preliminar con observaciones y recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema electoral boliviano.
Además, los tribunales departamentales electorales del país comenzaron durante esta jornada el envío a las zonas rurales de las maletas con boletas de votación y de material de escritorio para los centros de sufragio.
Según Condori, el traslado de los materiales cuenta con la custodia de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Más de 7,4 millones de bolivianos están llamados a votar el domingo en 33.439 mesas de sufragio para renovar más de 5.400 cargos en los nueve departamentos, los 335 municipios del país, y en sus respectivos órganos legislativos.
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