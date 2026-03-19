Más de 32 mil policías garantizarán seguridad y custodia electoral en todo el país

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, informó que para la jornada electoral se desplegarán 32.759 efectivos de la Policía Boliviana, quienes formarán parte de la cadena de custodia y garantizarán el cumplimiento del Auto de Buen Gobierno en todo el país.

La autoridad recordó que también se suscribió un convenio de cooperación para que la fuerza pública resguarde la seguridad en los recintos de votación y en las oficinas de los tribunales electorales departamentales.

“Los comandantes departamentales han elaborado sus planes operativos para el despliegue de personal que custodiará las ánforas y todo el material electoral hasta la conclusión de las elecciones subnacionales”, señaló Montaño.

Los efectivos serán distribuidos en unidades educativas y espacios públicos habilitados como centros de sufragio, donde además brindarán asistencia a la ciudadanía durante toda la jornada.

El operativo contempla patrullajes preventivos en áreas urbanas, rurales y regiones de difícil acceso, con el objetivo de evitar incidentes y reforzar la seguridad en zonas alejadas.

A 72 horas del proceso electoral, calificado por el órgano electoral como uno de los más complejos e importantes de los últimos años, desde este jueves rige en Bolivia el silencio electoral.

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