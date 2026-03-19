TSE realiza diálogo multipartidario y refuerza confianza en el proceso electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó este jueves en Santa Cruz el segundo encuentro multipartidario denominado “Diálogo para las Elecciones Subnacionales”, en el que se abordaron los mecanismos de control electoral y otros aspectos clave del proceso que el país encarará este domingo 22 de marzo.

El evento contó con la participación de delegados de organizaciones políticas, vocales electorales y representantes de distintas instituciones. En la ocasión, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, expuso los componentes técnicos del proceso electoral, la cadena de custodia, el padrón electoral y los sistemas de control.

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Asimismo, instó a valorar el significado del voto, señalando que no se trata de un simple acto administrativo, sino de la expresión directa de la soberanía popular.

“Un ciudadano, cuando deposita su voto, espera que este sea respetado, protegido y correctamente contabilizado. El verdadero test de la democracia se manifiesta en la capacidad de respetar los resultados”, afirmó.

La autoridad advirtió que desconocer resultados sin fundamentos o promover denuncias de fraude sin pruebas pone en riesgo la estabilidad democrática y la paz social en el país.

Con estas declaraciones, el TSE inauguró el encuentro, que incluyó un simulacro del proceso de votación para despejar dudas sobre la jornada electoral.

Además, se explicó el procedimiento posterior al cierre de mesas, enfocado en los mecanismos de control, el registro de actas a través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) y el traslado del material a los centros de cómputo.

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