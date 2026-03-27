TSE advierte a TED Santa Cruz sobre habilitación de candidato fuera de plazo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó su preocupación por las recientes declaraciones de autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, que le atribuyen la no habilitación de un candidato sustituto en el municipio de San Ignacio de Velasco.

A través de un comunicado oficial, la entidad aclaró que dicho proceso fue gestionado fuera del plazo establecido en el calendario electoral de las elecciones subnacionales 2026.

Fuera de los tiempos legales

El TSE recordó que el periodo habilitado para la sustitución de candidaturas se desarrolló entre el 12 de enero y el 5 de febrero, lapso en el cual el TED de Santa Cruz no realizó ninguna acción respecto al caso.

En ese sentido, advirtió que cualquier intento de habilitación posterior contraviene principios fundamentales como la legalidad, la preclusión y la imparcialidad.

Llamado al TED

La institución electoral exhortó al TED de Santa Cruz a respetar la normativa vigente y ejercer sus funciones con responsabilidad.

Además, hizo referencia a problemas registrados en la jornada electoral del pasado 22 de marzo en San Ignacio de Velasco, donde —según el comunicado— no llegaron papeletas correctas, generando confusión en el proceso.

Rechazo de responsabilidades

Finalmente, el TSE rechazó que se le atribuyan responsabilidades que no le competen y reafirmó que sus actuaciones se enmarcan estrictamente en la ley.

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