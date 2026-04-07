Adiós al modo avión: así será navegar en internet a 10.000 metros de altura

La experiencia de volar está a punto de cambiar. Lo que durante años fue sinónimo de desconexión —activar el modo avión y perder acceso a internet— podría quedar en el pasado gracias a una nueva generación de tecnología satelital.

En el centro de esta transformación está Starlink, el sistema desarrollado por SpaceX, que apuesta por llevar internet de alta velocidad a miles de metros de altura, con un rendimiento comparable al de una conexión en tierra.

¿Cómo funciona el internet en los aviones con Starlink?

A diferencia de los sistemas tradicionales —que dependen de torres terrestres o satélites geoestacionarios—, Starlink utiliza una red de miles de satélites en órbita baja.

Esta infraestructura permite una conexión más directa con las aeronaves, reduciendo la latencia y mejorando la estabilidad. En términos prácticos, los usuarios podrían acceder a velocidades que van desde los 135 hasta los 310 Mbps, con picos que alcanzan los 450 Mbps.

Las antenas instaladas en los aviones reciben la señal y la distribuyen dentro de la cabina, permitiendo a los pasajeros navegar, ver contenido en streaming, usar redes sociales o incluso realizar videollamadas sin interrupciones.

El fin de la desconexión en el aire

Hasta ahora, la mayoría de los vuelos comerciales limitan el uso de internet por razones de seguridad y regulación. Los dispositivos electrónicos emiten señales que, en ciertos casos, podrían interferir con los sistemas de navegación, especialmente durante despegues y aterrizajes.

Aunque los aviones modernos están preparados para resistir estas interferencias, las restricciones se mantienen como medida preventiva. El resultado: vuelos con conectividad limitada o inexistente.

Con Starlink, ese escenario cambia. Su cobertura global permite mantener conexión incluso en rutas sobre océanos o zonas remotas, donde las tecnologías actuales presentan mayores dificultades.

Más que entretenimiento: impacto en la industria

El avance no solo mejora la experiencia del pasajero. También abre nuevas oportunidades para las aerolíneas:

Servicios digitales más avanzados a bordo

Optimización de operaciones en tiempo real

Nuevos modelos de negocio vinculados al entretenimiento y la conectividad

Además, la latencia —que puede mantenerse por debajo de los 99 milisegundos— permite actividades en tiempo real, algo impensado hasta hace pocos años en un avión.

¿Cuándo será una realidad?

La adopción de esta tecnología no será inmediata. Factores como la inversión, la infraestructura y las regulaciones de cada país jugarán un papel clave.

Las proyecciones indican que las principales aerolíneas podrían incorporar este tipo de conectividad entre 2028 y 2030, mientras que compañías más pequeñas tardarán un poco más en sumarse.

Un nuevo estándar en el cielo

Más allá de los desafíos, el avance del internet satelital forma parte de una tendencia global: eliminar las barreras de conectividad.

Lo que comenzó como una solución para zonas remotas ahora apunta a transformar el transporte aéreo.

Si la tecnología se consolida, volar dejará de ser sinónimo de desconectarse. Y en un mundo hiperconectado, eso podría cambiarlo todo.

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