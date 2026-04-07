IBCE valora medidas económicas, pero exige garantías y libre exportación

Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano del Comercio Exterior, destacó la decisión del Gobierno de liberar el uso de la tarjeta de crédito; sin embargo, lamentó que existan sectores críticos que buscan minimizar los esfuerzos orientados a destrabar la economía.

No obstante, Rodríguez advirtió que se debe prestar especial atención a la balanza comercial del país, que en el último semestre registra un superávit sostenido, situación que podría favorecer la medida mediante una mayor inyección de divisas para su circulación en la economía.

“Desde septiembre del año pasado, las exportaciones han superado a las importaciones. Son seis meses de superávit comercial; al extremo que, en solo dos meses, el país generó 800 millones de dólares en excedente. Entonces, esos 800 millones deben estar en alguna parte”, señaló.

Para consolidar este comportamiento favorable del comercio exterior, desde el IBCE reiteraron la necesidad de que el Gobierno garantice seguridad jurídica a las inversiones, permita la libre exportación sin restricciones y promueva un trabajo coordinado entre el sector público y privado.

“Estamos yendo por un buen camino. Se puede acelerar, pero se deben tomar medidas adicionales con un trabajo mancomunado público-privado”, concluyó Rodríguez.

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