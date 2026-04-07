La Paz: transportistas piden acelerar resarcimiento por combustible dañado

El proceso de resarcimiento económico por daños atribuidos a la mala calidad del combustible avanza, pero con lentitud en el departamento de La Paz, según la evaluación del sector del transporte.

El dirigente del Transporte Libre, Limbert Tancara, señaló que, si bien a nivel nacional se reporta el pago a más de 5.111 usuarios por un monto superior a los Bs 9 millones, la realidad en La Paz muestra un avance más limitado.

“Está avanzando, pero lento. Dentro del transporte público recién tenemos 18 unidades que han sido resarcidas y aún no conocemos los montos establecidos”, afirmó.

El representante explicó que actualmente se encuentran en una segunda etapa de presentación de documentación de los transportistas afectados, quienes buscan acceder al beneficio mediante el sistema habilitado por las autoridades.

Asimismo, indicó que, ante la saturación del sistema digital, se habilitó una ventanilla física para la entrega de carpetas con requisitos como documentos del vehículo, facturas y material fotográfico.

“Muchos compañeros no han tenido respuesta en el sistema, por eso ahora estamos presentando la documentación de forma física para agilizar el proceso”, explicó.

En cuanto a los plazos, el sector informó que se amplió la recepción de solicitudes hasta finales de abril, con la posibilidad de extender nuevamente el periodo si persisten casos no atendidos.

“Las unidades siguen presentando fallas en el motor, pese al ingreso de nuevos lotes de combustible, por eso necesitamos garantizar que todos los afectados sean incluidos”, sostuvo.

El dirigente también remarcó que el resarcimiento no solo alcanza al transporte público, sino también a propietarios de vehículos particulares y motocicletas que hayan sufrido daños.

Finalmente, el sector aseguró que continuará con el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos con las autoridades, mientras que en otros departamentos, como Oruro, persisten medidas de presión por esta misma problemática.

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