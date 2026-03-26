Ríos califica de “exagerado” el pedido de renuncia al ministro de Hidrocarburos por parte de los transportistas

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, se refirió este miércoles a los conflictos sociales que se están suscitando en La Paz por los problemas ocasionados por la gasolina desestabilizada, y aseguró que, aunque los problemas son reales, el pedido de renuncia del ministro de Hidrocarburos, por parte de la directiva de los transportistas, es exagerado.

En diálogo vía Zoom, Ríos sostuvo que “existe un sentir de muchos bolivianos que no sabemos qué va a pasar con nuestros vehículos; no hay una garantía hasta el día de hoy de que el tema de la gasolina esté totalmente resuelto. Algunos motores siguen dañándose, aunque no con la misma frecuencia de antes”.

El exministro recordó que YPFB se comprometió a resarcir los daños ocasionados, principalmente al sector transporte, pero consideró que la medida no ha logrado restaurar la confianza de los ciudadanos por la falta de agilidad en el tema del resarcimiento de daños a los conductores, dejando el temor en la mente del boliviano que tiene su vehículo y no sabe si ponerle o no gasolina.

Este miércoles se inició un paro de transporte en La Paz, que se presume será indefinido, motivado por la calidad del combustible y la falta de respuesta con respecto al resarcimiento.

Sobre la medida, Ríos señaló que “hay algo detrás de todo esto porque, en realidad, un paro tan contundente a nivel La Paz no refleja que el problema haya sido tan focalizado en la ciudad. Ha habido un daño al sector automotor, pero el conflicto ha sido exacerbado por un mal manejo de la situación”.

Ríos también cuestionó la gestión de YPFB, calificándola como “un monstruo que dará más dolores de cabeza”.

Explicó que la "empresa estatal necesita un manejo diferente, con un presidente elegido por dos tercios de la Asamblea y sin interferencias políticas".

Finalmente, el exministro hizo un llamado a los transportistas a reflexionar: “El país está en una situación energética frágil y hay que cuidar lo que estamos haciendo adelante”, concluyó.

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