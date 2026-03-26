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Comunidad

La Paz: Transporte ratifica paro indefinido y rechaza diálogo con YPFB

El sector exige la presencia del presidente y la destitución del ministro de Hidrocarburos para iniciar negociaciones.

Juan Marcelo Gonzáles

25/03/2026 20:38

La Paz

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El dirigente del Transporte 1ro de Mayo, Edson Valdez, informó que el ampliado departamental del sector determinó rechazar la invitación al diálogo realizada por autoridades del área hidrocarburífera y mantener el paro indefinido en La Paz.

La decisión fue asumida en una reunión de emergencia que congregó a nueve federaciones regionales, transporte libre y cooperativas que operan en el departamento.

Exigen reunión con el presidente

El sector cuestionó que la convocatoria no haya sido firmada por el presidente del Estado y condicionó cualquier diálogo a la presencia de la máxima autoridad.

“Hemos pedido claramente que la reunión tiene que ser con la máxima autoridad”, señaló Valdez.

Asimismo, exigieron la conformación de una comisión con capacidad de decisión para resolver el conflicto.

Durante el pronunciamiento, los dirigentes también reiteraron su pedido de destitución del ministro de Hidrocarburos, además de rechazar cualquier negociación con autoridades del sector energético.

“No queremos hablar más con el ministro de Hidrocarburos, peor con el presidente de YPFB”, afirmaron.

Paro continúa sin fecha de suspensión

Con esta determinación, el transporte confirmó que el paro indefinido se mantiene, intensificando el conflicto en la ciudad de La Paz.

Los dirigentes adelantaron que responderán formalmente a la convocatoria del Gobierno y reiteraron su disposición a dialogar solo bajo nuevas condiciones.

 

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