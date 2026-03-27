La Paz: transportistas realizan controles de calidad del combustible

Conductores iniciaron este viernes una inspección en la planta de Senkata, en el marco del acuerdo alcanzado con autoridades para verificar la calidad del combustible.

“Estamos en una inspección, eso dice el acuerdo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer”, señaló el dirigente de la Federación Andina de Transporte de El Alto, Reynaldo Luna, quien confirmó que la medida responde a las demandas del sector ante denuncias sobre posibles irregularidades.

La verificación contempla el ingreso de transportistas a la planta para observar procesos vinculados al combustible, mientras que en las próximas horas se prevé una reunión con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Tenemos una reunión en Yacimientos con ANH para poder también hacer inspecciones en los surtidores”, agregó el representante, indicando que estos controles podrían realizarse en fechas definidas por el propio sector.

El sector espera que estas acciones permitan transparentar la calidad del combustible y dar respuesta a una problemática que ha generado preocupación en el transporte público.

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