Transportistas denuncian gasolina de mala calidad y advierten con bloqueos en el país

El dirigente de la Confederación Nacional de Choferes, Lucio Gómez, cuestionó la inacción de las autoridades y advirtió con medidas más drásticas.

“Tienen que esperar los problemas que va a tener con el transporte boliviano”, afirmó, al exigir la conformación de una comisión técnica que atienda sus demandas.

Desde el sector también reclaman retrasos en los mecanismos de compensación y la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno.

A estas denuncias se suman choferes de El Alto, quienes alertaron sobre la presunta baja calidad de la gasolina.

“No se está cumpliendo, los compañeros están molestos y ya no creen en esto”, señalaron, mostrando muestras de combustible que, aseguran, presentan diferencias visibles.

Los transportistas advierten que, de no recibir respuestas en el plazo establecido, asumirán medidas de presión a nivel nacional.

“Estamos dando 48 horas y si no hay solución vamos a cerrar las carreteras”, advirtieron.

El conflicto se da en un contexto de creciente malestar para el sector, que exige soluciones inmediatas para evitar perjuicios en sus operaciones y en el abastecimiento de combustible.

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