Transportistas denuncian gasolina de mala calidad y advierten con bloqueos en el país

El transporte pesado y urbano da un ultimátum: denuncian combustible de baja calidad y advierten con cerrar carreteras si no hay respuestas en 48 horas.
23/03/2026 14:53
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El dirigente de la Confederación Nacional de Choferes, Lucio Gómez, cuestionó la inacción de las autoridades y advirtió con medidas más drásticas.
“Tienen que esperar los problemas que va a tener con el transporte boliviano”, afirmó, al exigir la conformación de una comisión técnica que atienda sus demandas.
Desde el sector también reclaman retrasos en los mecanismos de compensación y la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno.
A estas denuncias se suman choferes de El Alto, quienes alertaron sobre la presunta baja calidad de la gasolina.
“No se está cumpliendo, los compañeros están molestos y ya no creen en esto”, señalaron, mostrando muestras de combustible que, aseguran, presentan diferencias visibles.
Los transportistas advierten que, de no recibir respuestas en el plazo establecido, asumirán medidas de presión a nivel nacional.
“Estamos dando 48 horas y si no hay solución vamos a cerrar las carreteras”, advirtieron.
El conflicto se da en un contexto de creciente malestar para el sector, que exige soluciones inmediatas para evitar perjuicios en sus operaciones y en el abastecimiento de combustible.
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