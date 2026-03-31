“Lo importante es asegurar combustible de calidad”, dice diputado Medinaceli tras cambios en YPFB

En medio de la expectativa ciudadana por el abastecimiento de carburantes, el Gobierno anunció una nueva etapa en la gestión de YPFB, con el nombramiento de Claudia Cronenbold como nueva presidenta de la institución y la implementación de medidas orientadas a garantizar la calidad del combustible y restablecer la confianza de la población.

“Estamos entrando a un segundo momento, después de haber garantizado el abastecimiento tras la incertidumbre que vivía el país”, señaló el diputado Alejandro Medinaceli, al referirse al proceso iniciado tras el 8 de noviembre, cuando se logró regularizar la distribución de gasolina y diésel.

Entre las principales acciones anunciadas, se contempla la apertura de nuevos contratos con proveedores para incrementar el volumen de combustible sin elevar los precios.

“Se van a aperturar nuevos contratos con mayor tonelaje y sin subir el precio”, afirmó.

Asimismo, se ejecutará un plan de limpieza en estaciones de servicio, además de agilizar el resarcimiento a los usuarios cuyos vehículos hayan sufrido daños por la mala calidad del carburante.

Otra de las medidas incluye la autorización para la importación de vehículos a diésel y el impulso a la conversión de motorizados de gasolina a Gas Natural Vehicular (GNV), como parte de una estrategia integral acordada con el sector del transporte.

Las autoridades identificaron dos ejes centrales en este proceso: garantizar la calidad del combustible y responder de manera rápida a los afectados.

“Lo importante es asegurar un carburante de calidad y atender a quienes han sido perjudicados”, enfatizó Medina.

En cuanto a los recientes cambios en la presidencia de YPFB, se explicó que responden a la necesidad de dar una nueva imagen corporativa y avanzar hacia el objetivo de producir gasolina en el país.

“Se busca fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza de sectores como el transporte”, sostuvo.

Respecto a la problemática por la mala calidad del combustible, Medinaceli señaló que se investiga un presunto sabotaje vinculado a redes de corrupción afectadas por las nuevas políticas.

Finalmente, se informó que el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de hidrocarburos para actualizar la normativa vigente desde 2004.

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