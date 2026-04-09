¿Cuánto cuesta vivir el Mundial 2026 en EE.UU.? Esto gastarás por día

Seguir a una selección en el Mundial 2026 no solo implica conseguir entradas, sino también planificar una serie de gastos clave como alimentación, transporte y hospedaje. En el caso de Estados Unidos, ciudades como Kansas City y Arlington, en Texas, serán sedes importantes y presentan costos específicos que los hinchas deben tomar en cuenta.

De acuerdo con datos de la U.S. General Services Administration, el gasto diario estimado en comida e imprevistos para 2026 es de 80 dólares por persona tanto en Kansas City como en Arlington. Este monto se distribuye en 20 dólares para desayuno, 22 para almuerzo, 33 para cena y 5 para otros gastos. Sin embargo, estos valores pueden variar dependiendo del tipo de consumo, ya sea en locales económicos o restaurantes de mayor categoría.

En cuanto al transporte, Arlington presenta mayores dificultades en conexión directa hacia el estadio AT&T Stadium. Existe un pase regional de transporte público de 9 dólares por día, aunque los traslados pueden requerir varias combinaciones. Como alternativa, servicios como Uber tienen un costo promedio de 34 dólares entre el aeropuerto DFW y el estadio. También está disponible el sistema local Arlington On-Demand, con tarifas desde 3 dólares por viaje.

Por su parte, Kansas City ofrece opciones más accesibles, como el tranvía KC Streetcar, que es gratuito, y el sistema de buses RideKC, con tarifas de 2 dólares por viaje o 4 dólares por pase diario. Además, se implementará el sistema especial ConnectKC26 para el Mundial, aunque aún no se definió el costo de su uso.

El alojamiento es otro factor determinante. Según la GSA, el precio promedio por noche en la zona de Arlington/Fort Worth/Grapevine es de 181 dólares, mientras que en Kansas City ronda los 135 dólares. Este gasto puede variar considerablemente dependiendo del tipo de hospedaje elegido, desde hoteles hasta departamentos alquilados mediante plataformas digitales.

Mira la programación en Red Uno Play