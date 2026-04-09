“Gol de mi Blooming”: La Cobra reaccionó al tanto de la academia ante River

Lautaro del Campos, más conocido como La Cobra y de oficio streamer, siguió de cerca el partido de Blooming contra River Plate, disputado la noche del miércoles en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera por la Copa Sudamericana.

River Plate abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo con un gol de Sebastián Driussi, aprovechando que desde el minuto 5 jugaba con 10 jugadores por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

Durante el partido, La Cobra, declarado hincha de Blooming y socio honorario del club, mostró una reacción notable tras el empate de Anthony Vásquez. En un video que circula en redes sociales se lo ve con las manos en el mentón mientras River parecía encaminarse hacia la victoria, hasta que de pronto exclama:

“¡Gol de Blooming!”, buscando luego en internet para confirmar que efectivamente el tanto había sido validado, y comenzó a celebrarlo con entusiasmo.

“Gol de mi Blooming. Gol de Anthony Vásquez, señores. A River lo vuelvo loco con la celeste y roja, a River lo vuelvo loco con mi Blooming querido”, expresó La Cobra durante la reacción.

El partido finalizó 1-1 por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El gol argentino fue obra de Sebastián Driussi, mientras que el empate de Blooming llegó a los 53 minutos del segundo tiempo gracias a Vásquez Arcilla.

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