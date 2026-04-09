Tras 14 días atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con vida el miércoles.

Tras su rescate, el minero recibió atención médica inicial dentro de la mina y posteriormente fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde especialistas continuarán con su atención.

El Comando Unificado, encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el hallazgo ocurrió el martes 7 de abril a las 13:50 horas. La extracción de Zapata Nájera se completó con éxito a las 10:36 horas del miércoles.

Las brigadas de emergencia continúan las labores de búsqueda para localizar al último trabajador desaparecido en la misma mina.

El rescate destaca por la coordinación de múltiples cuerpos de emergencia y la implementación de protocolos de seguridad para garantizar la supervivencia de los mineros atrapados en situaciones críticas.



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