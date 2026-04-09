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Internacional

Trágico desenlace: Auto pierde control y se estrella contra casa tras persecución en Califormia

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras se evalúan los daños ocasionados a la vivienda afectada.

Cristina Cotari

09/04/2026 11:27

Estados Unidos

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Una intensa persecución policial de casi una hora en el sur de California terminó de forma trágica cuando el vehículo de un sospechoso se estrelló contra una vivienda en Jurupa Valley.

De acuerdo con el reporte, agentes desplegaron el dispositivo conocido como “Grappler”, una herramienta utilizada para inmovilizar vehículos en fuga. Tras su aplicación, el automóvil perdió el control de manera inmediata.

El vehículo salió de la vía y terminó impactando violentamente contra una casa, generando momentos de tensión en la zona. Equipos de emergencia acudieron al lugar; sin embargo, el sospechoso fue declarado muerto en el sitio.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras se evalúan los daños ocasionados a la vivienda afectada.

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