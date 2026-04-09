Caso sparring: Jadiel responde a estímulos tras 68 días en coma, pero aún necesita ayuda

Ángel Jadiel Núñez, de 15 años, víctima de una agresión durante una pelea de sparring en Santa Cruz, presenta una leve mejoría tras 68 días en coma. Según los médicos, durante las terapias logra sentarse y en algunos momentos respira sin asistencia de la traqueotomía.

Jasmani Núñez, padre del adolescente, estuvo en el programa Que No Me Pierda para pedir ayuda y continuar con los tratamientos de su hijo. “Hasta ahora tenemos la fe de que mi hijo se va a levantar de esa cama. Ya van 68 días desde la tragedia”, afirmó con esperanza.

El padre denunció que la situación ocurrió por “la irresponsabilidad del instructor” y lamentó la falta de acercamiento de los implicados.

“Él hacía el deporte para estar bien físicamente. Nunca pensamos que le hagan eso y lo agarren como un saco de boxeo por la forma en que quedó. Hasta ahora ninguno de los implicados se acercó a pedirnos disculpas y ayudarnos para las recetas”, dijo.

Jadiel requiere una craneoplastia porque una parte de su cabeza quedó hundida. “Él responde a los estímulos y trata de mirar hacia donde se escucha la voz. El fisioterapeuta me dijo que ya puede respirar solo. Me habían dicho que no iba a pasar eso y que nos despidamos de él. Me duele todos los días verlo así, pero sé que Dios lo está protegiendo”, explicó Jasmani Núñez.

El padre también relató momentos emotivos de su hijo con la familia. “Cuando le habla su abuela, él derrama lágrimas porque eran bien unidos. Yo, como padre, no me resigno a perder a mi hijo y por eso necesitamos ayuda para que no se nos vaya”, agregó.

Las personas que deseen colaborar con el tratamiento de Jadiel pueden comunicarse a los números 780 04 055, 780 49 061 y 688 13 032. En los últimos días, los acusados intentaron salir en libertad, pero la justicia rechazó la solicitud, manteniéndolos bajo investigación.

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