Raúl Justiniano destaca la entrega y dinámica de Blooming ante River Plate

Blooming consiguió un valioso empate 1-1 ante River Plate en el estadio Tahuichi Aguilera, durante la primera fase de la Copa Sudamericana 2026. A pesar de que el equipo argentino jugó gran parte del encuentro con un jugador menos, los celestes lograron mantener la igualdad y evitar la derrota.

Raúl Justiniano, exjugador de Blooming, destacó la actuación del equipo y valoró la dinámica mostrada en el campo.

“Ese saborcito amargo de tratar de hacer historia, pero lo importante es que no se perdió. Blooming fue el único equipo boliviano que no perdió en las contiendas internacionales”, señaló.

Justiniano resaltó además la importancia de las variantes realizadas en el segundo tiempo, que permitieron que el equipo busque el gol y consolidara la tranquilidad del empate.

El exfutbolista también enfatizó la necesidad de equilibrar la participación en torneos internacionales con el campeonato local.

“Blooming tiene que estar bien en el campeonato local, no descuidarse porque eso te puede costar la Copa Libertadores o Sudamericana, y así pelearle a Bolívar y Always Ready”, afirmó.

Además, elogió el trabajo del técnico Soria y la actitud del plantel, destacando la actuación de Vila y Moisés Villarroel por su esfuerzo defensivo tras el gol.

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