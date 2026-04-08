Decomisaron objetos punzocortantes y sustancias ilícitas a hinchas de River

Un grupo de hinchas de Club Atlético River Plate fue intervenido por fuerzas de seguridad en la frontera entre Argentina y Bolivia, cuando se trasladaban por vía terrestre para presenciar el duelo ante Club Blooming por la Copa Sudamericana, según reportan medios argentinos como Infobae.

El operativo se realizó en el paso fronterizo de Salvador Mazza, donde efectivos policiales y de Gendarmería ejecutaron controles migratorios y requisas a los buses que transportaban a los aficionados. Durante la inspección, las autoridades decomisaron objetos punzocortantes y sustancias ilícitas ocultas en los asientos de los vehículos.

Además, se detectaron irregularidades en la documentación de algunos pasajeros de acuerdo a los reportes. Un hincha tenía prohibición de salida del país, mientras que otros no contaban con documentos, por lo que no pudieron continuar el viaje.

Según reportes oficiales, cerca de un centenar de aficionados emprendió el recorrido desde Buenos Aires con destino a Santa Cruz de la Sierra. El trayecto contemplaba más de 2.000 kilómetros por carretera, con la intención de arribar antes del encuentro programado para esta noche en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

A pesar de los hallazgos, la fiscalía correspondiente abrió una investigación sin identificar responsables directos, lo que permitió que el resto del grupo continúe su camino hacia territorio boliviano. Se prevé que varios de estos hinchas asistan al compromiso internacional, marcando la presencia de seguidores visitantes en un partido de alto interés regional.

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