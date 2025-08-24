Padre e hijos pierden la vida al chocar contra un camión cuando iban a ver un partido de fútbol

Una tragedia golpeó a una familia de Comodoro Rivadavia en Argentina, el sábado por la mañana en la Ruta Nacional Nº5, a la altura de Francisco Madero, provincia de Buenos Aires. El choque entre un automóvil y un camión dejó como saldo la muerte de un hombre de 40 años y dos de sus hijos, de 7 y 15 años, mientras que la madre de los menores permanece internada con lesiones de gravedad.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00, cuando la familia se dirigía a Rosario para presenciar el clásico de fútbol entre los equipos de la ciudad. El impacto fue tan violento que ambos vehículos quedaron gravemente dañados, y el camión se incendió parcialmente en la ruta. El conductor del camión, de 29 años, resultó ileso.

En el lugar fallecieron Amílcar Nicoletti y sus hijos Ian y Yasmín. La madre, Ivana Oronella, fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde continúa recibiendo atención médica. La Policía y los Bomberos Voluntarios trabajaron en el rescate y la extinción de las llamas, mientras que las pericias buscan determinar las causas exactas del siniestro.

El fiscal a cargo del caso imputó al chofer del camión por “triple homicidio y lesiones culposas”. La comunidad de Comodoro Rivadavia se encuentra consternada por la tragedia; la escuela donde estudiaba Ian suspendió clases en señal de duelo y convocó a una misa en homenaje a la familia. Las autoridades continúan investigando si el accidente se debió a maniobras indebidas o a factores externos como el estado de la ruta o las condiciones climáticas.

