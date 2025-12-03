Fiscalía interviene el Fondo Indígena en el marco del caso Lidia Patty

La División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), junto a una comisión de fiscales, intervino la mañana de este miércoles las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) como parte de las investigaciones abiertas contra la exdiputada del MAS-IPSP, Lidia Patty Mullisaca, por presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos en ocho comunidades.

El Ministerio Público activó un proceso penal contra la exlegisladora por su posible implicación en el millonario desfalco al FDI. La Fiscalía Especializada Anticorrupción solicitó formalmente la designación de un investigador para continuar con las diligencias del caso y profundizar los actos investigativos.

Con la intervención realizada este miércoles, la Fiscalía anticipó que continuará con citaciones y nuevas actuaciones para esclarecer responsabilidades y avanzar hacia la etapa conclusiva del proceso.

