Internacional

¡Le disparó a su expareja! Entró a su trabajo, la vio y acribilló (VIDEO)

Una cámara de seguridad captó el instante en que Barreto se acerca a la víctima, la increpa y termina acribillándola.

Ligia Portillo

03/12/2025 12:13

¡Le disparó a su expareja! Entró a su trabajo, la vio y acribilló (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
Brasil

Escuchar esta nota

La Policía Civil de São Paulo (Brasil) reveló la identidad del hombre que protagonizó un brutal intento de feminicidio dentro de una pastelería en la zona norte de la ciudad. Se trata de Bruno Lopes Barreto, de 36 años, quien abrió fuego contra su expareja, Evelin de Souza Saraiva, mientras ella trabajaba, y luego escapó en una motocicleta.

Según la investigación, Barreto actuó movido por celos debido a la nueva relación de Evelin. La familia confirmó que ambos mantuvieron una relación de tres años, marcada por episodios de violencia y amenazas. El agresor —que ya contaba con antecedentes— había advertido en repetidas ocasiones que la mataría.

El ataque ocurrió la mañana de este lunes en una pastelería del barrio Jardim Fontalis. Una cámara de seguridad captó el instante en que Barreto se acerca a la víctima, la increpa —“¿No te vas a ir?”— y, tras su negativa, extrae dos armas y dispara seis veces, a plena vista de clientes y empleados aterrados.

Evelin, gravemente herida, fue rescatada por el helicóptero Águia de la Policía Militar y trasladada al Hospital de Clínicas. Fue sometida a cirugía y permanece en la UCI en estado delicado.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que peritos forenses ya trabajan en el caso, registrado como intento de feminicidio en la 73ª Comisaría de Jaçanã. La justicia decretó la prisión temporal de Barreto, quien continúa prófugo.

El ataque ha generado conmoción en la comunidad y reaviva la alarma por los casos de violencia machista en Brasil, donde los intentos de feminicidio siguen dejando escenas estremecedoras como esta.

Imágenes sensibles:

