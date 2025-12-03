Yango presenta su alternativa para optimizar el transporte corporativo

Yango Rides, una plataforma digital desarrollada por Yango Group para ofrecer soluciones tecnológicas al sector de la movilidad, ha lanzado su servicio corporativo Yango Viajes Para Empresas en Santa Cruz. Este servicio tiene como objetivo simplificar y mejorar la gestión del transporte corporativo para las empresas de la ciudad, a través de una plataforma digital.

Yango Viajes para Empresas ofrece a las compañías una solución tecnológica eficiente para gestionar las necesidades de transporte de sus equipos a través de una plataforma unificada. Con este servicio, las empresas pueden optimizar la administración del transporte eliminando el proceso de anticipos o reembolsos a los empleados. En su lugar, todos los viajes se cargan a una cuenta corporativa de forma mensual, lo que hace que los gastos sean más fáciles de rastrear.

Una de las características más destacadas de este servicio es la posibilidad de personalización, que permite a las empresas controlar el acceso a los servicios de movilidad y establecer límites de gastos para empleados o clientes según sus necesidades específicas. Diferentes equipos o departamentos pueden adaptar soluciones de movilidad digital para viajes diarios o desplazamientos especializados. Un sistema de gestión de cuentas dedicado ofrece supervisión en tiempo real, ayudando a las empresas a monitorear el uso de los viajes, identificar patrones de gasto y administrar costos de manera más eficaz. Este enfoque contribuye al control presupuestario y reduce los gastos generales de transporte.

Álvaro Vasquez, gerente nacional de Yango Rides en Bolivia, comenta:

“A medida que la infraestructura de transporte en Santa Cruz continúa evolucionando, soluciones tecnológicas como Yango Rides for Business son esenciales para mejorar la movilidad corporativa. Nuestro servicio simplifica la gestión del transporte, permitiendo que las empresas aumenten su eficiencia mientras controlan los costos. Al ofrecer una plataforma unificada con seguimiento en tiempo real y opciones personalizables, ayudamos a las empresas a mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo y garantizamos que los desplazamientos de sus empleados sean fluidos y rentables.”

El servicio no solo facilita la gestión de movilidad de los colaboradores de las empresas, sino que también incluye soporte completo con un equipo dedicado; además, cada empresa recibe un gestor de cuenta para resolver rápidamente cualquier inconveniente y brindar asistencia personalizada.

Para obtener más información sobre Yango Rides for Business, visita el sitio web de Yango:

https://yango.com/es_bo/business/

Acerca de Yango Group

Yango Group es una empresa tecnológica que transforma tecnologías globales en servicios cotidianos adaptados a las comunidades locales. Con un compromiso inquebrantable con la innovación, adaptamos y perfeccionamos tecnologías de vanguardia de todo el mundo en servicios cotidianos integrados sin fricciones para diversas regiones.

Nuestra misión es conectar las grandes innovaciones globales con las comunidades locales, fomentando vínculos y mejorando las experiencias de la vida diaria. Para más información, visita https://yango.com/es_bo/

Mira la programación en Red Uno Play