La Ciudad del Deporte: donde el fútbol y la vida sana se encuentran

En el corazón de la Nueva Santa Cruz, la visión de una vida saludable y activa cobra forma en lo que se conoce como La Ciudad del Deporte. Este espacio ha sido concebido para convertir a la ciudad inteligente en el epicentro del bienestar, la pasión deportiva y el desarrollo humano.

El Grupo Empresarial La Fuente impulsa este gran proyecto con el propósito de integrar infraestructura de primer nivel, innovación tecnológica y naturaleza en un solo lugar. Dentro de esta visión, el fútbol ocupa un lugar privilegiado: el Club Bolívar ya construye su moderna City Football Academy, un centro de formación que marcará un antes y un después en la historia del deporte boliviano. Este complejo deportivo no solo busca entrenar a futuras estrellas, sino también inspirar a una nueva generación de jóvenes que ven en el deporte una oportunidad de crecimiento y superación.

La Ciudad del Deporte contará también con un estadio de nivel internacional, preparado para recibir eventos de gran magnitud y competencias nacionales e internacionales. Pero no se trata solo de fútbol: el espíritu deportivo se extiende a múltiples disciplinas como el automovilismo, el rally sudamericano, el ciclismo y el drifting, que ya atraen a miles de fanáticos y familias que disfrutan de un entorno moderno, verde y seguro.

Con ciclovías temáticas, espacios recreativos y un futuro Country Club, la Nueva Santa Cruz consolida su identidad como una ciudad donde la vida sana, el entretenimiento y la naturaleza conviven en armonía. Así, La Ciudad del Deporte se convierte en un símbolo de progreso y orgullo para Bolivia, uniendo pasión, tecnología y calidad de vida.

