Últimos días de BLACK DAYS: Gladymar cierra noviembre con diseño, calidad y descuentos imperdibles de hasta un 80%

Del 17 al 29 de noviembre, Gladymar abre sus puertas a una experiencia de renovación sin precedentes. Con beneficios únicos que alcanzan hasta un 80% de descuento en productos nacionales e importados, la campaña Black Days se consolida como una de las más esperadas del año.

En los Black Days de Gladymar, los clientes acceden a descuentos en productos nacionales e importados que forman parte de un portafolio diverso. La campaña incluye cerámica, porcelanato, grifería, duchas, sanitarios y complementos, con propuestas diseñadas para transformar baños, cocinas, salas y espacios exteriores con calidad y estilo contemporáneo.

Cada showroom brinda asesoría personalizada para elegir las piezas ideales según cada proyecto, ofreciendo alternativas que combinan estética, funcionalidad y durabilidad.

Además de la variedad, cada compra está acompañada por una propuesta integral que combina calidad y estilo, ofreciendo propuestas que unen innovación, diseño y calidad en cada detalle. Arquitectos, diseñadores y amantes del buen vivir ya están aprovechando esta oportunidad única, que marca tendencia en todo el país.

La campaña finaliza el 29 de noviembre. Quedan pocos días para aprovechar los descuentos imperdibles de hasta un 80% en productos que elevan el diseño de tu hogar.

En su jornada final del sábado 29 de noviembre, Gladymar atenderá en todos sus showrooms a nivel nacional de 09:00 a 16:00, brindando más oportunidades para aprovechar los beneficios de Black Days.

Visitá tu showroom Gladymar más cercano:

https://mtr.bio/gladymar-showrooms

Descargá el catálogo completo:

https://gladymar.com.bo/download/5652/?tmstv=1763829407

