HONOR Bolivia realiza la 2da versión del HONOR Talk sobre creación de contenido e inteligencia artificial en Unifranz Santa Cruz

En el marco de la llegada al país del nuevo HONOR X7d, un smartphone diseñado para ofrecer autonomía, resistencia y seguridad, HONOR Bolivia realizó en Santa Cruz la 2da versión del HONOR Talk, un espacio creado para compartir tendencias, aprendizajes y perspectivas sobre la creación de contenido y el uso de la inteligencia artificial.

El encuentro se llevó a cabo este viernes 14 de noviembre en el auditorio de UNIFRANZ Santa Cruz, donde creadores, comunicadores, estudiantes y profesionales del ámbito digital se reunieron para dialogar sobre el rol de la tecnología en la producción de contenido y en la conexión con nuevas audiencias.

Un panel de expertos que impulsa la conversación digital

La segunda edición del HONOR Talk contó con la participación de referentes del ecosistema creativo y tecnológico:

Cris Burgos , creadora de contenido – Team HONOR

, creadora de contenido – Team HONOR Bea Piñeiro , CEO de Colectivo Marketero y creadora de SuperAds

, CEO de Colectivo Marketero y creadora de SuperAds Ing. Marcelo Pacheco , Director de Carrera de Ingeniería de Sistemas – UNIFRANZ Santa Cruz

, Director de Carrera de Ingeniería de Sistemas – UNIFRANZ Santa Cruz Martín Vargas , fundador del proyecto Una Gran Nación

, fundador del proyecto Una Gran Nación Alejandro Felipe , creador de contenido – Team HONOR

, creador de contenido – Team HONOR Melisa Paz, Gerente de Marketing de HONOR Bolivia

Durante el panel, los invitados compartieron su visión sobre la evolución de la industria digital, la integración de IA en los procesos creativos, la importancia de la autenticidad en las plataformas sociales y cómo la tecnología móvil se convierte en herramienta indispensable para creadores de todas las áreas.

“Estamos muy contentos de llevar adelante la segunda versión de HONOR Talks, un ciclo que iniciamos en julio en La Paz junto a nuestra embajadora Chingu Amiga”, señaló Melisa Paz, gerente de Marketing de HONOR en Bolivia. “Una vez más, UNIFRANZ nos abre las puertas de su casa académica, en esta ocasión en Santa Cruz, para convocar a estudiantes, profesionales, periodistas, entusiastas de la tecnología y a nuestros embajadores de marca. Este espacio nos permitió reflexionar sobre los retos que enfrentan los creadores de contenido en una era profundamente transformada por la inteligencia artificial”.

Por su parte, Carola Miranda, directora de Marketing y Admisiones de UNIFRANZ Santa Cruz, destacó el papel fundamental que desempeña la tecnología en la formación de nuevos profesionales. “Los estudiantes de nuestra sede en Santa Cruz tuvieron la oportunidad de participar en espacios de aprendizaje e intercambio directo con destacados creadores de contenido durante esta segunda versión de las HONOR Talk. Desde la universidad, buscamos acercar a nuestros estudiantes a todas las herramientas de estudio e investigación disponibles, para potenciar sus competencias y prepararles para una vida profesional cada vez más digital y dinámica”

Con esta segunda edición del HONOR Talk, HONOR y Unifranz reafirman su compromiso de impulsar espacios de aprendizaje y conversación sobre innovación, tecnología móvil e inteligencia artificial, acercando estas herramientas a las nuevas generaciones.

