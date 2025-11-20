“¡Estamos cansados!”: Enfrentamiento entre barras bravas causa temor en Santa Cruz

El pánico volvió a apoderarse del barrio 24 de Septiembre, en la zona del Plan 3.000 de Santa Cruz, donde vecinos denuncian que cada noche se registran enfrentamientos violentos protagonizados por grupos de jóvenes armados con machetes, piedras, palos y petardos.

Aseguran estar cansados de vivir bajo amenaza constante y señalan directamente a supuestos integrantes de la barra de Blooming, quienes —según dicen— ingresan al barrio para provocar disturbios y enfrentarse con grupos del sector 8 de Septiembre.

“Ya estamos cansados ya… todos los días es lo mismo. No hay tranquilidad en este barrio”, denunció una vecina, visiblemente alterada. “Vienen con piedras, vienen con machetes… ahora han venido a las 5 o 6 de la tarde, justo cuando los niños estaban llegando del colegio”.

La mujer relató que tuvieron que rescatar a un joven que jugaba en la cancha, en medio de los disturbios. Además, cuestionó cómo estos grupos logran tener gran cantidad de petardos para los enfrentamientos.

“¿Quién les auspicia los petardos? Un petardo cuesta 13 o 15 pesos y ellos tienen montoneras”, reclamó.

Según los vecinos, los incidentes pueden ocurrir a cualquier hora del día o la noche, impidiéndoles vivir con tranquilidad. “No podemos dormir, no podemos salir, no podemos trabajar… esto ya es de por vida parece, con estos señores de la barra. Queremos seguridad, que la policía trabaje al llamado del vecino”, exigió la denunciante.

Imágenes registradas por cámaras de Red Uno muestran el momento exacto en el que ambos grupos se enfrentan en plena vía pública. En el video se observa a los jóvenes lanzándose piedras, palos y cohetes, mientras corren entre las calles del barrio generando caos y temor.

La Policía llegó minutos después para dispersar a los involucrados; sin embargo, no se registraron aprehendidos pese a la violencia del hecho. Los vecinos reiteran su pedido urgente de mayor patrullaje, presencia policial constante y acciones concretas que pongan fin a estos hechos vandálicos que mantienen en zozobra a cientos de familias.

