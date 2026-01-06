Así se cotiza el dólar paralelo este martes 6 de enero en Bolivia

Según datos emitidos este martes 6 de enero de 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de Bs 9,63 a la venta y Bs 9,67 a la compra.

La cotización del tipo de cambio mostró una leve variación respecto a la jornada anterior. El lunes, el dólar paralelo había llegado a Bs 9,61 a la venta, mientras que este martes se registra en Bs 9,63.

En tanto, el precio de compra también presentó un ajuste. En la pasada jornada se ubicaba en Bs 9,63, mientras que este lunes descendió a Bs 9,67.

Por otro lado, de acuerdo con el sitio bolivianblue.net, que actualiza la cotización cada 15 minutos, el dólar blue boliviano registra este martes un precio de Bs 9,66 para la compra y Bs 9,64 para la venta, reflejando también una ligera variación en el mercado informal.

Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo seguidas de cerca por comerciantes y ciudadanos, en un contexto de alta demanda de divisas y expectativa sobre el comportamiento del mercado cambiario.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

