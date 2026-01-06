TEMAS DE HOY:
Policial

Envían a Palmasola al tercer implicado en el caso de la mujer hallada sin vida en un freezer

El acusado fue enviado a Palmasola por 180 días. La Fiscalía sostiene que habría ocultado evidencias para encubrir a los autores del crimen.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

06/01/2026 13:21

Envían a la cárcel a implicado en caso de mujer hallada en un freezer. Foto: Comando Departamental de Policía de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un juez cautelar ordenó este martes la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola para el tercer implicado en el asesinato de la mujer hallada dentro de un freezer el pasado 26 de diciembre.

El Ministerio Público lo imputó por el delito de asesinato en grado de complicidad. Según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), este sujeto no habría participado directamente en el ataque, pero sí "fue la persona que ocultó evidencias, como ser la ropa de vestir de los autores de este crimen", intentando encubrir el hecho de sangre.

 

"No soy yo, es una confusión" El momento de su traslado fue tenso. Al salir de la audiencia, el acusado negó rotundamente los cargos ante las cámaras de Red Uno, alegando que lo estaban confundiendo con otra persona a la que identificó como "Jesús Ticona".

"¡No soy yo! Es un error (...) No conozco a la víctima, no conozco a nadie", gritaba mientras era escoltado por la policía, asegurando ser inocente pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía.

 

 

 

