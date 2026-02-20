Entre lluvias y calor tipo “sauna”: así estará el clima la última semana de febrero en Santa Cruz

Santa Cruz arranca la última semana de febrero bajo un patrón climático inestable, marcado por lluvias generalizadas, variación de vientos y altas temperaturas, según el reporte meteorológico #241 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el 'Señor del Clima'.

Lunes y martes: lluvias y descenso de temperaturas

El lunes 23 comenzó con precipitaciones en todo el departamento. Sin embargo, será el martes 24 cuando las lluvias se intensifiquen debido a una variación eventual de los vientos hacia el sur.

Esta combinación provocará un descenso en las temperaturas máximas entre lunes y martes, además de cielos mayormente nublados y condiciones resbaladizas en calles y carreteras.

La recomendación es clara: paraguas e impermeable obligatorios y extrema precaución al conducir, ya que el asfalto podría tornarse “jabonoso”.

Desde el miércoles: vuelve el calor

A partir del miércoles 25, las corrientes del norte retornarán con fuerza, impulsando un nuevo ascenso térmico que alcanzará su punto máximo el jueves 26.

Aunque el termómetro marcará temperaturas elevadas, la sensación térmica podría ser hasta 5°C mayor debido a la alta humedad, generando un ambiente similar a un “sauna”.

Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente y evitar exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad.

Temperaturas por regiones

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Mínima: 21°C

Máxima: 32°C

Vientos del norte hasta 45 km/h.

Lluvias hasta el miércoles y retorno desde la noche del viernes.

Valles cruceños

Mínima: 10°C

Máxima: 28°C

Vientos del norte hasta 35 km/h.

Chubascos durante la semana.

Cordillera

Mínima: 17°C

Máxima: 34°C

Ráfagas del sur hasta 35 km/h, especialmente en Cabezas y Charagua.

Lluvias lunes y martes, con retorno el fin de semana.

Chiquitania

Mínima: 22°C

Máxima: 35°C

Vientos del norte hasta 40 km/h.

Precipitaciones hasta el miércoles y nuevamente desde el viernes por la noche.

Advertencia importante

Entre miércoles y viernes se espera una combinación de altas temperaturas y elevada humedad, escenario que podría desencadenar lluvias extraordinarias y ráfagas repentinas.

¿Qué pasará el fin de semana?

Las lluvias retornarán la noche del viernes y permanecerán durante el sábado y domingo, prolongando el escenario inestable en el departamento.

