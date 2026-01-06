TEMAS DE HOY:
Mapa de transitabilidad: Reportan bloqueos en diferentes zonas del país

Los puntos de bloqueo se instalaron en el departamento de La Paz encabezados por la Central Obrera Boliviana. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/01/2026 10:13

Bolivia

En el departamento de La Paz, varias carreteras permanecen intransitables debido a bloqueos organizados por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo del Decreto Supremo 5503.

Según el último informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los principales puntos afectados son:

  • Cruce Peñas, a la altura de Patamanta – Huarina.

  • Sector Puente Villa Remedios, entre Achica Arriba – Calamarca.

  • Konani, en la carretera La Paz – Oruro.

  • Zona de Pongo.

Bloqueos en Pando

Por su parte, en Pando, las movilizaciones campesinas se llevan a cabo por conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y la gestión de recursos naturales, afectando la transitabilidad en:

  • Sector Villa Rojas.

  • Comunidad de Santa Elena.

  • Comunidad de Batrajas.

  • Puente Madre de Dios.

La ABC señaló que se mantiene un monitoreo constante de las vías y recomendó a los conductores planificar sus viajes tomando en cuenta los datos de transitabilidad en el siguiente enlace https://transitabilidad.abc.gob.bo/

