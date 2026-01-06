Mapa de transitabilidad: Reportan bloqueos en diferentes zonas del país

Los puntos de bloqueo se instalaron en el departamento de La Paz encabezados por la Central Obrera Boliviana.
06/01/2026 10:13
Escuchar esta nota
En el departamento de La Paz, varias carreteras permanecen intransitables debido a bloqueos organizados por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo del Decreto Supremo 5503.
Según el último informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los principales puntos afectados son:
Cruce Peñas, a la altura de Patamanta – Huarina.
Sector Puente Villa Remedios, entre Achica Arriba – Calamarca.
Konani, en la carretera La Paz – Oruro.
Zona de Pongo.
Bloqueos en Pando
Por su parte, en Pando, las movilizaciones campesinas se llevan a cabo por conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y la gestión de recursos naturales, afectando la transitabilidad en:
Sector Villa Rojas.
Comunidad de Santa Elena.
Comunidad de Batrajas.
Puente Madre de Dios.
La ABC señaló que se mantiene un monitoreo constante de las vías y recomendó a los conductores planificar sus viajes tomando en cuenta los datos de transitabilidad en el siguiente enlace https://transitabilidad.abc.gob.bo/
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30