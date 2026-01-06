Conozca las 11 restricciones establecidas por el Ministerio de Educación para la gestión 2026

El Ministerio de Educación presentó oficialmente la Resolución Ministerial 0001/2026, el documento matriz que regula la gestión educativa en Bolivia. Para este año, la norma se destaca por un enfoque riguroso en la disciplina escolar y la optimización del tiempo pedagógico, estableciendo 11 restricciones fundamentales que deberán cumplir unidades educativas, fiscales, privadas y de convenio.

El objetivo central es garantizar los 200 días hábiles de clases y fomentar el retorno a la lectoescritura tradicional.

A continuación, se detallan las restricciones y prohibiciones más relevantes estipuladas en la norma:

Uso de celulares en aula: Queda terminantemente prohibido el uso de dispositivos móviles tanto para estudiantes como para maestros durante las horas de clase, salvo excepciones de uso de computadoras con fines específicos. Las unidades educativas deberán implementar mecanismos de ingreso seguro, evitando que los estudiantes sean retenidos fuera o dentro del colegio. Las excursiones, viajes o actividades deportivas deberán contar con autorización del director del establecimiento o director distrital, deben tener un fin educativo y contar con autorización estricta del padre, madre o tutor. Se ratifica la prohibición de viajes de promoción en todas a las unidades educativas. No es obligatorio el uso de uniformes. Las unidades educativas no pueden prohibir el ingreso a clases de estudiantes que no lo porten. Se congelan las pensiones en colegios particulares. Cualquier posible ajuste será analizado recién en abril por una comisión técnica. Quedan prohibidos los actos de graduación o promoción en el nivel inicial (kínder) y sexto de primaria; estas actividades solo se autorizan para bachilleres. Se prohíbe obligar a los padres a comprar uniformes o útiles de lugares o proveedores específicos o exclusivos. Las direcciones distritales y departamentales no pueden imponer actividades fuera del currículo que interrumpan los días de clase efectivos. Se prohíbe a la comunidad educativa el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y todo tipo de estupefacientes en instalaciones e inmediaciones de las unidades educativas, en actos cívicos, académicos y otros, siendo el director de la unidad educativa el responsable de su cumplimiento. Está estrictamente prohibido rechazar la inscripción de estudiantes por motivos de discapacidad, talento extraordinario o trastornos del espectro autista.

La ministra de Educación, Beatriz García, subrayó que estas medidas buscan recuperar la calidad educativa y fomentar hábitos de estudio más profundos.

Las inscripciones escolares iniciarán este lunes 19 de enero, mientras que el primer día de clases está programado para el 2 de febrero a nivel nacional.

Mira la programación en Red Uno Play