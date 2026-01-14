¡Atención! Comerciantes señalan que los útiles escolares bajaron un 25% este año: Mira dónde comprar

El sector "La Escuelita" de Sabores Bolivianos, realizó un recorrido por los mercados de La Paz y Santa Cruz para conocer los precios de los útiles escolares. En el mercado Lanza, calle Tablada, los comerciantes aseguran que este año los costos bajaron hasta un 25% en comparación a la gestión anterior.

En la ciudad de La Paz, los vendedores indicaron que cuentan con toda la lista de útiles escolares. Señalan que hay variedad y nuevos diseños que llaman la atención de los estudiantes. Las hojas de carpeta con dibujos están de moda y se pueden encontrar modelos con capibaras, animes y otros personajes.

Los anillados tienen precios que van desde los 40 hasta los 65 bolivianos, mientras que los más económicos cuestan entre 15 y 18 bolivianos, dependiendo de la marca. La novedad de este año son los estuches que se pueden convertir en portalápices.

En Santa Cruz, en el tercer anillo, Alto San Pedro, se inaugurará mañana la "Feria De Cuadernos”. Los comerciantes ofrecen cuadernos espirales desde 15 bolivianos y presentan como novedad los cuadernos infinitos, que permiten aumentar hojas, el costo es 60 bolivianos.

La docena de lápices se vende a 10 bolivianos, los colores están a 25 bolivianos, los marcadores para pizarra cuestan 5 bolivianos cada uno y los borradores tienen diseños de hamburguesas, sodas o frutas por 5 bolivianos.

Los comerciantes de la Feria de Cuadernos también aseguran que los precios bajaron y que los compradores encontrarán todo lo necesario para el regreso a clases.



Mira la programación en Red Uno Play