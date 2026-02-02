Arranca el año escolar con acto central liderado por el presidente Rodrigo Paz

Hasta la población de Copacabana, en el departamento de La Paz, llegó este lunes el presidente Rodrigo Paz para inaugurar oficialmente la gestión escolar 2026 en la unidad educativa coronel Félix Rosa Tejada.

El acto se desarrolla en esta unidad educativa, con más de 59 años de trayectoria, donde más de 500 estudiantes retornaron a las aulas para dar inicio al nuevo año escolar, en un evento que marca el inicio de clases en todo el territorio nacional.

Durante la inauguración, el mandatario se dirigió a estudiantes, maestros y padres de familia, en el marco del inicio de una nueva gestión educativa que este año se ha puesto como prioridad el cumplimiento del calendario académico.

Cabe recordar que, mediante la Resolución Ministerial 0001/2026, el Ministerio de Educación dispuso el cumplimiento de 200 días hábiles de trabajo educativo, suprimiendo las denominadas “actividades extracurriculares”.

De acuerdo con el calendario oficial, las clases iniciarán el 2 de febrero y concluirán el 2 de diciembre, mientras que el cierre de la gestión administrativa está previsto para el 11 de diciembre.

