Aunque WhatsApp no ofrece un modo BTS oficial, los fans del grupo surcoreano pueden personalizar la app con fondos, íconos y temas inspirados en RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. La personalización, conocida como modo BTS, cambia la estética de la aplicación, pero no afecta sus funciones ni añade stickers automáticos.

El resultado es una experiencia visual totalmente personalizada, donde los chats y el teclado reflejan la estética de álbumes como Proof, Map of the Soul o Love Yourself.

Cómo activar el modo BTS en WhatsApp

Para Android se recomienda usar Nova Launcher, disponible en Google Play. También necesitarás Gboard o Microsoft SwiftKey para personalizar el teclado. Prepara estas tres imágenes:

Ícono cuadrado de WhatsApp con BTS Fondo de pantalla vertical para chats Imagen horizontal para el teclado

1️⃣ Cambiar el ícono de WhatsApp por uno de BTS

Instala y activa Nova Launcher como launcher predeterminado. Mantén presionado el ícono de WhatsApp y selecciona Editar. Pulsa sobre el ícono actual y elige Galería/Fotos. Selecciona la imagen cuadrada de BTS. Ajusta el recorte y confirma con Listo.

Si no aparece “Editar”, arrastra el ícono a Información y busca la opción de cambiar ícono dentro del menú del launcher.

2️⃣ Colocar un fondo de BTS en los chats

Abre WhatsApp. Toca los tres puntos arriba a la derecha y selecciona Ajustes. Ve a Chats > Fondo de pantalla > Mis fotos y elige tu imagen vertical de BTS. Ajusta el zoom y confirma con Establecer fondo.

Puedes aplicar el fondo a todos los chats o solo a conversaciones individuales. Para el modo oscuro, se recomienda elegir fondos con tonos oscuros o ajustar el brillo.

3️⃣ Personalizar el teclado con un tema de BTS

Con Gboard (Google):

Abre un chat y toca el campo de texto. Pulsa el engranaje del teclado o ve desde Ajustes del sistema. Selecciona Tema > Mis temas > Agregar. Sube tu imagen horizontal de BTS, ajusta brillo y recorte y toca Aplicar.

Con Microsoft SwiftKey:

Abre un chat y activa el teclado. Pulsa el menú de tres puntos > Temas > Personalizar. Sube tu imagen, ajusta los detalles y guarda los cambios.

Con estos pasos, tu WhatsApp tendrá el look completo de BTS, desde los íconos hasta el teclado, sin afectar el funcionamiento de la app. ¡Perfecto para todo ARMY que quiera lucir su fandom a diario!

