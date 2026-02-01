¡No cuelgues! Así puedes dejar de recibir llamadas spam y proteger tus datos

Recibir llamadas comerciales no deseadas puede ser más molesto de lo que imaginas, y lo peor: rechazarlas de inmediato puede aumentar su frecuencia.

Según expertos en ciberseguridad, simplemente pulsar “colgar” le indica al sistema del call center que tu número está activo, lo que multiplica la probabilidad de que vuelvan a llamarte. En cambio, una respuesta breve y clara como:

“No gracias, no estoy interesado”

hace que tu número se marque como no viable, reduciendo futuras llamadas.

Los trabajadores de los call centers siguen guiones estrictos, y ante una negativa explícita, las normas internas les impiden insistir, evitando sanciones y protegiendo la imagen de la empresa.

Por qué colgar no funciona

Rechazar la llamada se interpreta en los sistemas como “usuario ocupado”, lo que incentiva el reintento constante. Además, los sistemas automáticos detectan que el número está activo, lo que lo hace aparecer en más listas de contacto. Incluso con bloqueos tecnológicos, muchos call centers usan números rotativos y sistemas automáticos para seguir contactando a los usuarios.

Riesgos de contestar llamadas desconocidas

Responder a llamadas de números sospechosos puede ser peligroso. Los estafadores buscan obtener datos personales o financieros, usando técnicas de suplantación de identidad para aparentar que llaman de instituciones legítimas. Ninguna entidad oficial pide contraseñas ni pagos inmediatos por teléfono.

Los expertos advierten que contestar con un simple “sí” es especialmente riesgoso: esa grabación puede autorizar transacciones, suscribir contratos o suplantar tu identidad, y el audio puede manipularse mediante inteligencia artificial para estafar a familiares, amigos o colegas.

Cómo protegerte:

Solicita siempre nombre, empresa y motivo de la llamada .

Ignora presiones que indiquen problemas graves de seguridad o bloqueos de cuentas.

Nunca instales aplicaciones de control remoto para solucionar supuestos problemas.

Usa las opciones de bloqueo del teléfono y reporta intentos de estafa a las autoridades.

Enseña estas pautas a personas mayores o jóvenes que puedan ser más vulnerables.

Con un truco tan simple como decir “no gracias”, es posible reducir el flujo de llamadas comerciales y proteger tus datos personales.

