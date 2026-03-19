Exministro Ríos cuestiona influencia de Marcelo Arce dentro de YPFB

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó que existen varios elementos que deben ser investigados en torno a la actuación de Marcelo Arce dentro del sector energético, tras su aprehensión por la Policía.

El operativo se realizó en la ciudad de Santa Cruz, donde el hijo mayor del expresidente Luis Arce fue detenido. Según los reportes, al momento de su aprehensión portaba un casco de YPFB y una suma considerable de dinero en dólares y bolivianos.

“Era conocido que él, desde dentro de YPFB, manejaba, asignaba proyectos, designaba funcionarios, sacaba y ponía ejecutivos y tenía la venia desde el poder político”, señaló Ríos.

En relación con el proceso, desde la Fiscalía General del Estado informaron que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de Marcelo Arce, argumentando la existencia de indicios suficientes, riesgo de fuga y peligro de obstaculización.

De acuerdo con la información oficial, la investigación fue activada por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a través de su unidad especializada en delitos de corrupción, tras recibir informes elaborados por la Delcc. Estos documentos contenían indicios que motivaron la apertura de una investigación formal y la posterior emisión de la orden de aprehensión.

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