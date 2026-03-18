Misterio en Marte: la NASA capta un extraño objeto que desconcierta a científicos

La NASA detectó un extraño objeto con forma cónica en la superficie de Marte, cuya apariencia no coincide con las formaciones naturales del terreno.

La imagen fue captada por el róver Curiosity, que explora el planeta desde hace más de una década.

Un objeto que rompe el paisaje

El hallazgo se produjo en el cráter Gale, una zona ampliamente estudiada por los científicos.

Allí, las cámaras del róver registraron un pequeño cilindro de unos 20 centímetros, con un extremo más angosto y una superficie uniforme que contrasta con el entorno rocoso y erosionado.

La imagen fue captada desde distintos ángulos por las cámaras MastCam, lo que permitió descartar que se trate de:

Un error en la imagen

Un efecto visual

Una ilusión óptica

¿Qué podría ser?

Aunque el objeto ha generado especulación, la hipótesis más fuerte dentro de la comunidad científica apunta a un origen mucho más cercano de lo que parece.

Los expertos consideran que podría tratarse de:

- Un fragmento del propio róver o de su sistema de aterrizaje

No sería la primera vez que ocurre. En misiones anteriores ya se han identificado:

Restos de escudos térmicos

Componentes del descenso

Fragmentos desprendidos durante la llegada a Marte

El misterio sigue abierto

A pesar de estas teorías, la NASA aún no ha confirmado oficialmente el origen del objeto, lo que mantiene el interés de científicos y entusiastas del espacio.

Y aunque todo apunta a una explicación técnica, su forma inusual y su contraste con el entorno lo convierten en un hallazgo que sigue dando de qué hablar.

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