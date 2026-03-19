El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó sobre los resultados del foro empresarial Bolivia–Brasil realizado en Brasilia, donde se consolidó una agenda orientada a fortalecer la integración logística y productiva entre ambos países.

Entre los principales avances, destacó la suscripción, prevista para este viernes 20 de marzo, de un acuerdo de “Términos de Intención” para la construcción y pavimentación de un tramo carretero de 148 kilómetros, que conectará la frontera con Brasil, en el municipio de Vila Bela da Santísima Trinidad (estado de Mato Grosso), con la carretera 10 en San Ignacio de Velasco.

El proyecto apunta a consolidar un corredor vial estratégico que facilite el intercambio comercial entre Bolivia y Brasil, además de mejorar la conexión del departamento cruceño con mercados internacionales.

Camacho dijo que otro de los ejes abordados durante el encuentro fue la reactivación de Puerto Busch, planteado como una alternativa para que Bolivia cuente con una salida soberana al océano Atlántico, lo que permitiría dinamizar el comercio exterior y reducir costos logísticos para el sector productivo.

“Se abordó la necesidad de impulsar el proyecto de Puerto Busch como salida soberana al Atlántico para el comercio exterior boliviano”, señaló la autoridad.

El foro empresarial permitió posicionar una agenda bilateral enfocada en infraestructura, logística e integración productiva, con impacto directo en la economía regional y en la competitividad de las exportaciones bolivianas.

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