¿Hogar de alienígenas? La NASA descubre una "Tierra gélida" a 146 años luz que podría albergar vida

Un equipo internacional de astrónomos, liderado por el astrofísico Alexander Venner, ha revelado un hallazgo que reaviva la esperanza de encontrar vida más allá de nuestro sistema solar. Utilizando datos del ya retirado Telescopio Espacial Kepler, la NASA ha identificado un candidato a exoplaneta rocoso que guarda similitudes asombrosas con la Tierra, aunque con un giro gélido: podría ser más frío que Marte.

Un "gemelo" en el borde del frío

El planeta, denominado HD 137010 b, orbita una estrella muy parecida a nuestro Sol, pero un poco más tenue y fría. Según el estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters, este mundo se encuentra en el límite exterior de la "zona habitable", la región donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida en la superficie.

Sin embargo, hay un desafío para la vida tal como la conocemos: el planeta recibe menos de un tercio de la energía que la Tierra recibe del Sol.

Temperatura estimada: Aproximadamente -68°C (-90°F).

Comparativa: Es ligeramente más frío que el promedio de Marte (-65°C).

La clave está en la atmósfera

A pesar de su clima frígido, los científicos no descartan que pueda ser un mundo templado o incluso acuático. La clave reside en su efecto invernadero. Según el equipo de investigación, si HD 137010 b posee una atmósfera más rica en dióxido de carbono que la nuestra, podría retener el calor suficiente para mantener océanos líquidos.

Los modelos actuales otorgan un 51% de probabilidad de que el planeta caiga dentro de la zona habitable "optimista", lo que lo convierte en uno de los objetivos de observación más prometedores de los últimos años.

Un hallazgo entre millones de datos

El descubrimiento es una proeza estadística. Se detectó a través de un solo "tránsito" (el momento en que el planeta pasa frente a su estrella), una señal captada originalmente durante la misión K2 de Kepler.

"Es un gran logro porque los planetas con órbitas similares a la de la Tierra son extremadamente difíciles de detectar; sus tránsitos ocurren con mucha menos frecuencia que los de aquellos que están pegados a sus estrellas", explicaron expertos de la NASA.

¿Qué sigue ahora?

Para que HD 137010 b pase de "candidato" a "confirmado", los astrónomos necesitan captar más tránsitos. La tarea no será fácil debido a su órbita de aproximadamente un año, pero las esperanzas están puestas en:

El satélite TESS de la NASA.

La misión CHEOPS de la Agencia Espacial Europea.

La próxima generación de telescopios espaciales gigantes.

Si se confirma, estaríamos ante el primer exoplaneta con propiedades terrestres que orbita una estrella lo suficientemente brillante como para permitir estudios detallados de su atmósfera en busca de señales de vida.

