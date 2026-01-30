Las autoridades del estado de Oaxaca, al sur de México, iniciaron una intensa búsqueda para localizar al conductor de un vehículo compacto que, tras provocar un accidente, arrolló de manera deliberada a un motociclista en múltiples ocasiones antes de escapar.

El incidente, que generó una ola de rechazo en redes sociales, fue captado por las cámaras de seguridad del sistema C-4 (Centro de Control y Comando) del estado. Según los reportes oficiales, el altercado comenzó en las inmediaciones del estadio de béisbol de la ciudad, cuando el automovilista realizó una maniobra prohibida e impactó inicialmente al motociclista, según informa el portal Milenio.com.

Una agresión en dos tiempos

Lo que parecía un accidente de tránsito convencional escaló rápidamente a una agresión violenta. La víctima relató a medios locales que, tras el primer choque, intentó alcanzar al vehículo sobre la Calzada de la República para que el conductor se hiciera responsable de los daños. Sin embargo, lejos de detenerse, el conductor volvió a arremeter contra la motocicleta, derribando al hombre por segunda vez y pasando el vehículo por encima de la unidad antes de emprender una huida definitiva.

Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia, la policía ha logrado identificar las características específicas del automóvil involucrado. El modelo es Seat Ibiza color blanco, con vidrios polarizados y placas con terminación AL7667. A pesar de contar con estos datos y de que el caso se ha vuelto viral —con cientos de internautas aportando pistas sobre el posible paradero del conductor—, hasta el momento no se reportan detenciones.

La policía estatal confirmó que ya posee indicios sobre la identidad del propietario del vehículo y mantiene activa la persecución para presentarlo ante la justicia por los delitos de lesiones y daños materiales.

Vea el video:

