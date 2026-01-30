Argentina declara emergencia por incendios que azotan la Patagonia

El gobierno del presidente argentino Javier Milei informó el jueves que decretará una "emergencia ígnea" en cuatro provincias de la Patagonia, donde desde el comienzo del verano austral varios incendios han consumido decenas de millas de hectáreas.

Los principales focos activos afectan a la provincia de Chubut (sur), donde ya se quemaron al menos 45.000 hectáreas de bosque. Cientos de brigadistas batallan para evitar que las llamas alcancen áreas pobladas tras un respiro producto de una lluvia leve esta semana.

"Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa", escribió este jueves en X Manuel Adorni, jefe de gabinete nacional.

Se espera que la medida, que se publicará el viernes, agilice el trabajo conjunto entre organismos provinciales y nacionales en el combate del fuego.

El Parque Nacional Los Alerces, un bosque andino en Chubut con lagos de origen glaciar, es el más afectado con 20.000 hectáreas incendiadas, según la última parte.

Lluvias traen alivio

En los últimos días se registraron lluvias que "permiten trabajar y bien a los brigadistas, con un poco más de frío" aunque no alcanzan para extinguir el fuego, dijo el jueves el subdirector de la Agencia Federal de Emergencias, Ignacio Cabello, a la emisora ​​local FM El Chubut.

En la zona se encuentran cerca de 450 brigadistas apoyados por 19 medios aéreos, precisamente Cabello. Entretanto, el martes el gobierno destinó unos 87 millones de dólares para diferentes grupos de bomberos voluntarios.

Una de sus principales tareas es generar "cortafuegos" para que las llamas no lleguen a lugares habitados.

"Hoy las condiciones del tiempo ayudaron (...) a controlar esta parte más que nada", dijo a la AFP Manuel, bombero voluntario desde Cholila, localidad chubutense de unos 2.800 habitantes acorralada por el fuego.

"Dentro de unos días cuando empieza el calorcito va a empezar a rebrotar (el fuego), pero todo dentro del (territorio) quemado. Lo que estamos asegurando es que no se siga expandiendo el incendio", añadió el hombre, que no quiso dar su apellido.

Este incendio comenzó por el impacto de un rayo el 9 de diciembre dentro de los límites del parque nacional, pero en las últimas semanas se salió de control y se acercó por el norte a Cholila.

"Llevo 15 años dentro de bomberos y es la primera vez que veo un incendio que arde de esta manera. (...) no damos abasto", dijo Manuel.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego decretó hasta el viernes la alerta roja de peligro de incendios en la región, que seguirá con altas temperaturas y vientos fuertes.

El otro incendio forestal que azota a la provincia abarca casi 22.300 hectáreas entre el paraje de Puerto Patriada y la localidad de Epuyén, aunque el Servicio Provincial de Manejo del Fuego reporta que está "contenido en un 85%".

La problemática afecta en distinta proporción a otras provincias de la Patagonia, como Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz.

La declaración de emergencia responde a reclamos de los gobernadores patagónicos.



